Понад 20 людей загинули через повінь в Афганістані
13:08, 11 серпня 2013Світ
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Щонайменше 22 осіб, зокрема шестеро дітей, загинули через повінь на північ від столиці Афганістану.
Про це повідомили сьогодні представники кабульської поліції.
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За їх словами, причиною стихійного лиха стали тривалі зливи, що супроводжувалися градом, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Число потерпілих уточнюється. Сільськогосподарським угіддям завдано істотного збитку. Зруйновано низку житлових будинків: потоки води легко зносять подібні споруди, оскільки чимало з них побудовано з низькоякісних матеріалів, зокрема, глини.
На початку цього місяця понад 60 осіб стали жертвами повені, також викликаної зливами, в районі Суробі на схід від Кабула. Там протікає кілька річок, і сильні повені не є рідкістю.
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