Понад 20 людей загинули через повінь в Афганістані

Про це повідомили сьогодні представники кабульської поліції.

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За їх словами, причиною стихійного лиха стали тривалі зливи, що супроводжувалися градом, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Число потерпілих уточнюється. Сільськогосподарським угіддям завдано істотного збитку. Зруйновано низку житлових будинків: потоки води легко зносять подібні споруди, оскільки чимало з них побудовано з низькоякісних матеріалів, зокрема, глини.

На початку цього місяця понад 60 осіб стали жертвами повені, також викликаної зливами, в районі Суробі на схід від Кабула. Там протікає кілька річок, і сильні повені не є рідкістю.