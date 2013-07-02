Чотири мільйони людей постраждали через повінь у Китаї
14:32, 02 липня 2013Світ
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У Китаї через викликані зливами повені постраждали понад чотири мільйони осіб.
За прогнозами синоптиків, сильні зливи триватимуть ще кілька днів / Фото : news.cn
У китайській провінції Сичуань від повеней, спричинених сильними зливами, постраждали більш як чотири мільйони осіб.
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Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа, дев'ять осіб загинули, ще шість зникли безвісти. Близько 120 тисяч осіб було евакуйовано. Зруйновано три тисячі будинків. У провінції випали рекордні 600 мм опадів, проте за прогнозами синоптиків сильні зливи триватимуть ще кілька днів. У райони лиха влада направила гуманітарну допомогу.
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