Чотири мільйони людей постраждали через повінь у Китаї

У китайській провінції Сичуань від повеней, спричинених сильними зливами, постраждали більш як чотири мільйони осіб.

На тему: Польщу затопила найбільша за останні сорок років повінь (відео)

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа, дев'ять осіб загинули, ще шість зникли безвісти. Близько 120 тисяч осіб було евакуйовано. Зруйновано три тисячі будинків. У провінції випали рекордні 600 мм опадів, проте за прогнозами синоптиків сильні зливи триватимуть ще кілька днів. У райони лиха влада направила гуманітарну допомогу.