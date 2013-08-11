У Румунії на лікуванні залишилися 2 постраждалих в ДТП українців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, за інформацією Генерального консульства України в Сучаві (Румунія), в Яській повітовій лікарні для продовження лікування залишилися двоє громадян України, постраждалих в результаті ДТП.

Більша частина групи (39 осіб) продовжили рух у напрямку Болгарії для відпочинку, інші - повернулися до України, поінформували в МЗС.

Генеральний консул України в Сучаві перебуває у лікарні повіту Яси для вирішення питань медичного забезпечення українців.

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Справа перебуває на особливому контролі Генконсульства України в Сучаві, Посольства України в Румунії та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, пізно увечері 10 серпня у повіті Яси сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з українськими туристами.

В результаті ДТП 8 громадян України були госпіталізовані (двоє – у лікарню повіту Яси, шестеро – у лікарню м. Пашкань). Решту українців було розміщено в одному з місцевих гуртожитків.

За даними радника Інспекції з надзвичайних ситуацій румунського міста Ясси Сільвії Болохан, ця дорожня аварія сталася через вантажівку, яка виїхала на обгін автобуса з українськими туристами. Із кузова автомобіля випала колода, яка потрапила в бічну частину автобуса.

За попередніми даними, в автобусі, який їхав у напрямку Бухареста, знаходилося 46 туристів та 2 водіїв.