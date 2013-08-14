У США озброєний чоловік взяв у заручники співробітників банку
07:38, 14 серпня 2013Світ
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Озброєний чоловік взяв у заручники трьох співробітників банку в американському штаті Луїзіана.
Злочинець висунув ряд вимог / Фото: gavailer.livejournal.com
На даний момент зловмисник відпустив жінку, переговорники намагаються домогтися звільнення інших.
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Інцидент стався в місті Сент-Джозеф, передає Associated Press. За даними поліції, 20-річний злочинець має при собі автоматичну зброю, повідомляє Росбалт.
Його сім'я, як відомо поліцейським, володіє розташованим навпроти будівлі банку магазином.
Відзначається, що злочинець висунув ряд вимог. Подробиці поки не уточнюються.
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