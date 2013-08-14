ЗМІ: Дружина Обами випустить хіп-хоп альбом

Сама дружина президента США співати для запису альбому не буде, але вона особисто відібрала музикантів, які виконають пісні, передає ЛігаБізнесІнформ з посиланням на The Hollywood Reporter.

Альбом випустять у рамках програми першої леді "Рухаймось!", спрямованої на боротьбу з дитячим та підлітковим ожирінням за допомогою "об'єднання комплексних методів зі здоровим глуздом".

Для запису альбому Обама відібрала барабанщика групи Blink 182 Тревіс Баркер, реггі-музиканта Матісьяху, переможницю музичного реаліті-шоу American Idol Джордін Спаркс, фіналістку того ж шоу Ештон Джонс, телезірку Аріану Гранде, співачку Ашанті, гітариста Нільса Лофгрена і одного із засновників хіп-хоп-групи Run-DMC Дерріла МакДеніелс.

Планується, що музиканти таким складом запишуть 19 популярних хіп-хоп-треків.