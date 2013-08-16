Сирійські хакери "поклали" сайти найбільших ЗМІ США

Спочатку хакери зламали сайт компанії Outbrain, що надає контекстну рекламу та оголошення популярним сайтам в США.

На тему: Сирійські хакери зламали сайт газети Washington Post

Про це з посиланням на Reuters повідомляє ТСН.

Усі повідомлення Outbrain, що знаходилися на сайтах ЗМІ, автоматично перенаправляли користувачів на сайт сирійських хакерів. На даний момент проблему ліквідовано, проте власники сайтів непокояться, оскільки не очікували можливої атаки від хакерів одразу на декілька великих сайтів.

СЕА є групою сирійських хакерів, що підтримують президента Башара Асада. Раніше вони відзначилися тим, що зламали твіттер Associated Press та виклали у ньому фейкове повідомлення про вибух у Білому Домі.