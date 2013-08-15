Сирійські хакери зламали сайт газети Washington Post

Хакери "Сирійської електронної армії" зламали сайт американської газети Washington Post, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

У заяві Washington Post йдеться, що при прочитанні деяких статей сайт переправляв читачів на сторінку "Сирійської електронної армії".

Хакери, що підтримують президента Сирії Башара Асада, організують кібератаки на акаунти в Twitter відомих осіб та організацій, а також на сайти різних ЗМІ, щоб висвітлювати конфлікт у Сирії з позиції влади.

Так, "Сирійська електронна армія" раніше брала на себе відповідальність за кібератаки на сайти Sky News Arabia, Al-Jazeera Mobile і акаунти в Twitter агентства Франс Прес.