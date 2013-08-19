Скотланд-Ярд перевіряє інформацію про причетність спецназу до загибелі Діани

Про це з посиланням на газету Daily Telegraph повідомляє РІА "Новости".

Принцеса Діана, її друг єгипетський підприємець Доді аль-Файєд і водій Анрі Поль загинули 31 серпня 1997 року в результаті зіткнення їхнього автомобіля з опорою тунелю в районі моста Альма в Парижі. Згідно з офіційною версією, в момент аварії водій був п'яний і серйозно перевищив швидкість, що і стало причиною ДТП.

Два дні тому вже повідомлялося, що в справі про ДТП з'явилися нові відомості, проте їх зміст не розкривався. За даними видання, перевірка обставин інциденту проводиться за розпорядженням, відданому з найвищих ешелонів державної влади.

Невідома раніше інформація про загибель принцеси з'явилася в ході військового суду над сержантом Денні Найтінгейл (Danny Nightingale) - колишнім снайпером із спеціальної повітряної служби британських ВПС (SAS), який звинувачувався в незаконному володінні зброєю.

Одним з ключових свідків на цьому процесі виступав якийсь "військовослужбовець N", який також проходив службу в SAS. Газета повідомляє, що ще у вересні 2011 року батьки дружини військовослужбовця N надіслали його командуванню лист, висловивши тривогу щодо поведінки зятя, яка їм здавалася небезпечною і загрозливою. Військовослужбовець N повідомив, що загибель принцеси Діани організували військові з SAS, "але це було ретельно приховано", наводить видання зміст листа.

Представники поліції в неділю повідомили, що поки "перебувають у процесі" повідомлення сімей принцеси Діани і аль-Файєда, а також коронера, що брав участь у попередньому розслідуванні, про нові обставини.

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Представники королівської сім'ї вже заявили, що ніяких коментарів з приводу інформації, яка з'явилася, не буде. Міністерство оборони також відмовилося від офіційних коментарів.