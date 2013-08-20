На "Фукусімі-1" стався найбільший витік радіоактивної води

Найбільший за весь час після аварії в 2011 році витік радіоактивної води стався на АЕС "Фукусіма-1" - витекло 300 тонн води з вмістом стронцію-90 і інших радіонуклідів близько 80 мільйонів беккерелів на літр (при нормі 30 беккерелів на літр), повідомило агентство Кіодо.

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Напередодні оператор станції компанія ТЕРСО повідомила про виявлення калюж, рівень випромінювання в районі яких склав 100 мілізівертів на годину. У вівторок ТЕРСО підтвердила, що витік стався з цистерн, в яких зберігається забруднена вода, що використовувалась для охолодження реакторів, повідомляє РІА Новости.

Рівень води в тисячотонній цистерні, поряд з якою були виявлені калюжі, знизився до ранку вівторка майже на 3 метри. Обсяг витоку становить 300 тонн. Фахівцям станції вдалося зібрати близько чотирьох тонн води, інша вода увійшла в землю. Оператор стверджує, що вода не потрапила в море.

За міжнародною класифікацією рівня аварій на АЕС інцидент відповідає першому рівню. Всього на АЕС зараз знаходиться 26 1000-тонних цистерн. Попередній витік води з 500-тонної цистерни із забрудненою водою стався в червні. Всього, включаючи нинішню, на АЕС сталося п'ять таких витоків.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася після землетрусу магнітудою 9,0 на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їх охолодження, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. На першому і третьому блоках було пошкоджено дах. Аварія стала найбільшою за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Відбулися витоки радіації в атмосферу і морську воду.