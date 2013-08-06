На Фукусімі радіоактивні води пробили захисний бар'єр

На АЕС у Фукусімі забруднені радіоактивними речовинами води пробили захисний бар'єр.

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Як повідомляє Euronews, про це заявило японське Управління з ядерного регулювання.

На думку агентства, об'єм вод, що просочуються в океан, може найближчим часом різко зрости.

«Ситуація вже вийшла за рамки того, з чим може справитися „Тепко“ (оператор АЕС - УНІАН). Якби було можливо вжити правильних заходів, вони б вже так і зробили, вірно? „Тепко“ не відмовляється робити те, що може. Вони і так роблять все можливе, але ідеальних рішень не існує», - заявив конструктор станції Масаші Гото.

Щодня для охолодження реакторів у 1-й і 3-й енергоблоки станції закачують 400 тонн грунтових вод. Вони-то і забруднюються радіоактивними елементами. Велику частину цієї води вдається відкачати назад у сховища, але значна частина проникає в підреакторні приміщення і через різні канали йде в океан.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня наглядові органи Японії з атомної енергетики заявили, що АЕС Фукусіма-1 знову опинилася в аварійній ситуації у зв'язку з сильним накопиченням радіоактивних грунтових вод. Вони попередили, що якщо рішення не буде знайдено впродовж трьох тижнів, забруднена вода може почати потрапляти в Тихий океан.

Продовжується спорудження підземного бар'єру, який повинен стримувати грунтові води і не пропускати їх в резервуари пошкоджених реакторів. Проте, рівень грунтових вод навколо АЕС швидко піднімається.