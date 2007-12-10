У Росії знову підірвали автобус: є жертви

В результаті вибуху в пасажирському автобусі в Невинномисську Ставропольського краю в неділю загинуло 2 людей, ще 7 травмовані.

Як передає Lenta.ru, цей вибух визнали терактом.

Він стався увечері 9 грудня на автовокзалі Невинномисська, коли пасажири рейсового автобуса "Ікарус", що зупинився на стоянку, залишили салон. Автобус виконував рейс з П’ятигорська до Ставрополя.

За попередніми даними міської прокуратури, причиною вибуху став закладений в автобусі вибуховий пристрій.

За останні півтора місяці це вже третій вибух автобуса в Росії. 31 жовтня в Тольятті був висаджений у повітря рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 8 і постраждали понад 70 людей. 22 листопада стався вибух в автобусі "Ікарус" на адміністративному кордоні між Північною Осетією і Кабардино-Балкарією. Тоді загинули 5 осіб, ще 13 дістали поранення.