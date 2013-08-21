Китай оголосив безвізовий транзит у ще одному міжнародному аеропорті

Рішення стосується пасажирів, які прямують транзитом через міжнародний аеропорт «Байюнь» м.Гуанчжоу (провінція Гуандун) до третіх країн чи територій, за умови їхнього перебування лише на території провінції Гуандун.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в КНР.

Згідно з повідомленням, громадяни України повинні пред’явити паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон, дійсну візу до третьої країни (території), авіаквиток з аеропорту «Байюнь» м.Гуанчжоу до цієї країни із зазначенням дати вильоту (не пізніше 72 годин після в’їзду до КНР) та вказаним місцем у літаку.

З 1 січня 2013 р. аналогічний режим безвізового транзиту застосовується для громадян України в міжнародних аеропортах міст Пекін та Шанхай.