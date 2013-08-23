Білоруська опозиція представить нову коаліцію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, за словами співголови оргкомітету «За справедливі вибори» Віктора Корнєєнка, «презентація пройде через місяць для того, щоб за цей час інші організації могли приєднатися до нашої ініціативи. Щораніше люди підключаться до роботи, то більше упевненості, що ця робота буде успішною. Краще не вступати у вже діючу коаліцію, а взяти участь у її створенні».

Він повідомив, що учасники створюваної коаліції – Об'єднана громадянська партія, Білоруська партія лівих «Справедливий мир», оргкомітети Партії трудящих, Білоруської жіночої партії «Надзея», об'єднання «За справедливі вибори», партії «Беларускi рух» - планують об'єднати зусилля в рамках загальнонаціональної кампанії «За справедливі, чесні вибори для кращого життя».

«Найголовніше – мобілізувати людей, залучити їх до спільної роботи, щоб усім було зрозуміло, що від виборів багато що залежить у їх житті, що виборчу кампанію не можна перетворювати на фарс, як це робить нинішня влада», - підкреслив Корнєєнко.

За його словами, головна мета коаліції – повернути суспільству право справжнього вибору.

Як повідомляв УНІАН, у травні про стратегічне партнерство домовилися три інші білоруські опозиційні структури – Громадянська кампанія «Говори правду!», рух «За Свободу» і партія БНФ. Зараз вони реалізують кампанію з проведення «народного референдуму».