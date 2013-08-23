У Єгипті прихильники Мурсі готуються до нових протестів

Прихильники екс-президента Єгипту Мухаммада Мурсі, якого скинули військові країни, закликали відновити масові протести проти тимчасового уряду. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це, як вважають аналітики, стане перевіркою міцності поміркованого ісламістського руху «Брати-мусулмани» після кількох тижнів насильства, під час якого сотні людей загинули, а лідери руху опинилися за ґратами.

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Президент Єгипту Мухаммад Мурсі був відсторонений від влади 3 липня і перебуває під арештом у секретному місці.

Протести відбудуться наступного дня після того, як попередника Мурсі, багаторічного правителя Єгипту Хосні Мубарака перевели з в’язниці під домашній арешт у військовому госпіталі. Скинутого 2011 року внаслідок масових народних виступів 85-річного Мубарака звинувачували в корупції і причетності до масових убивств.