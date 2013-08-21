Євросоюз введе санкції проти Єгипту

Відповідну заяву зробила верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон за підсумками екстрених переговорів між міністрами закордонних справ держав-членів блоку.

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Мета санкцій - виключити поставку в Єгипет зброї або будь-якого обладнання, яке може бути використане для репресій всередині країни, повідомляє Lenta.ru.

«Ми категорично засуджуємо будь-які акти насильства і переконані, що недавні дії військових були надмірними», - заявила Ештон.

Голова європейської дипломатії закликала всі сторони громадянського конфлікту в Єгипті відмовитися від насильницьких дій та об'єднати зусилля для політичного розв'язання кризи. Крім того, Ештон підкреслила, що Євросоюз продовжить надавати підтримку народу Єгипту.

Раніше, наприкінці липня, президент США Барак Обама оголосив про призупинення поставок до Єгипту американських винищувачів, а 15 серпня Вашингтон скасував спільні з єгиптянами військові навчання. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що США повністю припинять надавати військову допомогу Єгипту, але Білий дім їх спростував.

Санкції Заходу пов'язані із запеклим протистоянням між єгипетською владою і прихильниками ісламістського руху «Брати-мусульмани», які домагаються повернення до влади поваленого президента Мохаммеда Мурсі. Зіткнення розпочалися 14 серпня, коли влада почала розганяти протестні табори ісламістів, що призвело до людських жертв. За різними даними, в першу ж добу зіткнень було вбито від шестисот до 2,5 тисячі чоловік. Після цього в різних частинах країни відбувалися заворушення, а керівництво «Братів-мусульман» взяли під арешт.