ЗМІ: Суд звільнив екс-президента Єгипту Хосні Мубарака

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Джерело агентства зазначило, що суд не знайшов підстав для подальшого утримання екс-президента у в'язниці, де Мубарак чекав на початок чергового процесу проти нього.

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У свою чергу, адвокат Мубарака повідомив агентству, що його підзахисний може вийти на свободу в четвер.

Екс-президент Мубарак перебуває у в'язниці вже більше двох років. Суд засудив його до довічного ув'язнення за причетність до загибелі демонстрантів, проте потім вирок було скасовано судом вищої інстанції. Мубарак і його сини Гамаль і Аля очікують суду відразу по декількох справах, в тому числі корупційних.