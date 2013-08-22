Китай потерпає уже від 12-го за сезон тайфуну (фото)
09:41, 22 серпня 2013Світ
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Вже 12-й за цей сезон тихоокеанський тайфун "Трамі" обрушився сьогодні на східне узбережжя Китаю біля міста Фуцин.
Китай бореться з тайфунами / Фото: Сіньхуа
За інформацією місцевих метеорологів, сила вітру в епіцентрі циклону склала 35 м на секунду.
Швидкість вітру досягала 45,4 м/с / Фото: Сіньхуа
У приморських районах до раннього ранку четверга сила вітру досягала 10-14 балів, повідомляє агенство Сіньхуа. Максимальна швидкість вітру місцями сягала 45,4 м в секунду.
Трамі рухається на Захід Китаю / Фото: Сіньхуа
У деяких районах провінції Фуцзянь тайфун викликав сильні дощі: за 6 годин з учорашнього вечора в 271 населеному пункті випало більше 50 мм опадів. Місцями кількість опадів досягала 338,2 мм.
За прогнозом метеорологів, "Трамі" буде рухатися в західному напрямку.
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