ЗМІ: Співробітники АНБ США займалися "любовним шпигунством"

За словами голови комітету Сенату з розвідки Дайєн Файнстайн, за останнє десятиліття АНБ зареєструвало "поодинокі випадки" таких порушень, що ставалися не більше разу на рік. Проте такий вид стеження серед "розвідників" отримав власну назву - LOVEINT, "любовне шпигунство", повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Wall Street Journal.

У більшості випадків фахівці зі стеження самі зізнавалися у шпигунстві на перевірці на детекторі брехні. Ревниві співробітники АНБ були притягнуто до адміністративної відповідальності або звільнені.

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Раніше повідомлялося, що АНБ збирало дані про інтернет-листуванні тисяч американців, що не проходять по справах про тероризм. Також Агентство національної безпеки США визнало факти свідомого перевищення повноважень з боку його фахівців при відстеження комунікацій.

Дані про надсекретну програму американського Агентства національної безпеки PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на найбільших сайтах, на початку червня передав ЗМІ Едвард Сноуден, що працював у компаніях, пов'язаних з американськими спецслужбами. На даний момент Сноуден знаходиться в Росії, де він отримав тимчасовий притулок строком на один рік.