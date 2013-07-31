Сноуден розповів про ще одну секретну програму спецслужб США

Британська газета The Guardian в середу, 31 липня, опублікувала отримані нею від Сноудена матеріали АНБ про секретну програму XKeyscore, пише Німецька хвиля.

Новий документ, опублікований Сноуденом, начебто підтверджує звинувачення в тому, що Агентство національної безпеки США (АНБ) мало практично безмежний доступ до інтернет-даними користувачів по всьому світу.

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Відповідно до опублікованого документу, який датований 2008 роком, аналітики АНБ, у розпорядженні яких, за словами Сноудена, "колосальна база даних", можуть вести пошук за іменами, адресами електронної пошти, телефонними номерами і пошуковими запитами без попереднього дозволу на те суду або узгодження з колегами по службі, пише газета The Guardian.

За даними, отриманими газетою, маючи програму XKeyscore, спецслужби мають доступ "практично до всього, що робить типовий користувач в інтернеті": адреси, чати, пошукові слова, контакти мільйонів людей. Із застосуванням цієї системи, як випливає з документа, до 2008 року вдалося знешкодити 300 терористів. Частково цю програму, правда, поки в тестовому режимі застосовують і у Відомстві з охорони конституції ФРН.