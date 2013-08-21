ЗМІ: Агентство нацбезпеки відстежує 75% інтернет-комунікацій у США

Агентство національної безпеки (АНБ) США має можливість відстежувати до 75% інформації, що проходить через американські інтернет-комунікації. Про це у вівторок написала газета "Уолл-стріт джорнел", - повідомляє ІТАР-ТАСС.

За даними видання, джерелами якого виступили колишні та діючі співробітники відомства, АНБ переглядає зміст послань, надісланих електронною поштою, а також відстежує телефонні дзвінки, зроблені за допомогою мережі Інтернет.

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Газета додає, що АНБ в цьому питанні співпрацює з американськими телекомунікаційними компаніями, що надають відповідні послуги зв'язку.

Видання також повідомляє, що АНБ контролює практично всі Інтернет-простір на території США цілком легально, оскільки після терактів 11 вересня 2001 року отримало відповідний дозвіл від уряду країни. Контроль, як підкреслюють співробітники відомства, необхідний для пошуку потенційних загроз національній безпеці США.