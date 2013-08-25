У Єгипті суд над лідерами Братів-мусульман перенесли на жовтень

Формальною причиною переносу засідання стала неявка підсудних. Джерело ЗМІ в правоохоронних органах зазначило, що керівництво організації не було доставлено до зали суду ''з міркувань безпеки'', повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Перебувають в ув'язненні духовний лідер'' Братів-мусульман'' Мухаммед Бадіа і двоє його заступників Хайрат аш-Шатер і Рашад аль-Байюмі звинувачуються в підбурюванні до вбивства протестувальників, які на початку липня проводили акції біля штаб-квартири ісламістської асоціації.

Тоді при численних спробах захоплення будівлі противниками поваленого президента Мухаммеда Мурсі знаходяться всередині члени руху застосовували вогнепальну зброю. Загинуло не менше п'яти осіб, більше 60 були поранені.