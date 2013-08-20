У Каїрі затримали лідера руху "Брати-мусульмани"

Електронні видання вже опублікували знімки, на яких Бадіа відображений в оточенні поліцейських спецназівців. ЗМІ повідомляють, що він вивезений до в'язниці посиленого режиму, що знаходиться в передмісті Каїра.

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Раніше єгипетські силовики вже заарештували деяких заступників верховного наставника руху: Хайрат аш-Шатир і Рашад аль-Байюмі, повідомляє РІА Новости.

Стосовно керівництва організації, як і поваленого єгипетського президента Мухаммеда Мурсі, ведеться кримінальне розслідування за звинуваченнями у шпигунстві, підбурюванні до насильства і нанесенні серйозного збитку економіці держави.

У Єгипті тривають заворушення, що слідували за розгоном силовиками таборів прихильників Мурсі. У країні оголошено надзвичайний стан, а в 14 містах введено комендантську годину. Минулого тижня протистояння влади і ісламістів переросло в силову конфронтацію, в якій загинули 830 осіб.