Викрадений з України палестинець оголосив голодування в ізраїльській в'язниці

Палестинець робить це, протестуючи проти утримання в одиночній камері і відсутності побачень з родичами, повідомляє РІА Новости з посиланням на палестинські правозахисні організації.

Правозахисники кажуть, що життя Дірара Абу-Сісі в небезпеці, а земляки-арештанти в декількох ізраїльських в'язницях оголосили в неділю одноденне голодування солідарності з ним.

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"Життя ув'язненого Абу-Сісі перебуває в небезпеці. Тюремна адміністрація перевела його в лікарню після восьми днів відмови від їжі", - сказано в прес-релізі організації у справах ув'язнених "Уаід".

Ізраїльська влада називають Абу-Сісі одним з головних розробників ракетної зброї для бойовиків у секторі Газа і кажуть, що він очолював "військову академію" правлячого в анклаві руху ХАМАС. Прокуратура висунула йому звинувачення за дев'ятьма статтями, пов'язаними із замахом на вбивство сотень ізраїльтян, участю в діяльності терористичної організації і виробництвом зброї. Сам підозрюваний, який офіційно значився одним з керівників єдиної в Газі електростанції, наполягає на своїй невинності і заперечує зв'язки з ХАМАС.

Зі слів родичів, Абу-Сісі, який претендував на отримання громадянства України, зник взимку 2011 року, коли їхав на поїзді з Харкова до Києва. Його дружина - українка Вероніка Абу-Сісі - звинуватила ізраїльську розвідку "Моссад" у викраденні чоловіка. Правоохоронні органи України заявили про непричетність до зникнення палестинця.