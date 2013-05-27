Amnesty International згадала Україні Развозжаєва й інших біженців

Про це пише "Коммерсант-Украина".

За даними правозахисників, минулого року не було досягнуто "глобального прогресу". Автори звіту відзначають, що в 2012 році, всупереч рішенням Європейського суду з прав людини і положенням конвенції ООН про статус біженців, влада України депортувала "ряд осіб" до республік Центральної Азії.

Так, 20 вересня 2012 року було видано Узбекистану підприємця Руслана Сулейманова. На батьківщині його звинувачували у скоєнні економічних злочинів, хоча сам Сулейманов заявляв, що став жертвою переслідувань конкурентів по бізнесу. Управління верховного комісара ООН визнало його біженцем. Через місяць в Києві було викрадено і вивезено до Росії Леоніда Развозжаєва, якого влада РФ підозрювала в підготовці масових безладів.

Експерти також відзначили, що Закон "Про біженців і осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", ухвалений в липні 2011 року, піддався критиці експертів Управління верховного комісара ООН за положення, що дозволяє затримувати на строк до 12 місяців за незаконне перебування на території України осіб, які не мають документів.

"В Україні є закони, що захищають біженців та іммігрантів, але факти говорять про те, що вони не працюють системно, - сказав прес-секретар представництва Amnesty International в Україні Богдан Овчарук. - Зокрема, помітна залежність від політичних цілей сусідньої держави, як це сталося у випадку з Развозжаєвим".

У Державній міграційній службі стримано коментують доповідь.

"Наші закони відповідають світовим стандартам і працюють, - запевнив керівник прес-служби ДМС Сергій Гунько. - Аналогічні положення, зокрема практика затримань нелегалів, діють і в інших країнах, включаючи Європу".