Лідер білоруського «Молодого фронту» Дашкевич вийшов на волю

Дмитро Дашкевич подякував присутнім за підтримку і повідомив, що продовжить займатися політикою.

«Робитиму те, що й робив», - сказав він.

На тему: Росія "забракувала" білоруську "молочку"

Упродовж шести місяців після звільнення Дашкевич перебуватиме під превентивним наглядом. Йому після звільнення необхідно буде з'явитися в міліцію, щоб повідомити про своє місце проживання. Він не зможе залишати його з 20-ї години вечора до 6-ї ранку, виїзд з міста і за кордон буде можливий тільки з дозволу міліції.

Довідка УНІАН. Дашкевич і його товариш по «Молодому фронту» Едуард Лобов були затримані в Мінську 18 грудня 2010 року, за день до президентських виборів. Їх звинуватили в побитті двох мінчан. Незважаючи на те, що вони категорично заперечували звинувачення і заявляли, що незнайомі з нібито потерпілими, суд Московського району столиці 24 березня 2011 року визнав їх винними в особливо злісному хуліганстві. Дашкевича засудили до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму, Лобова – до чотирьох років у колонії посиленого режиму.

Затримання активістів «Молодого фронту» представники опозиції та правозахисники розцінили як превентивний захід міліції напередодні виборів. Міжнародні правозахисні організації оголосили Дашкевича і Лобова політв'язнями.

За інформацією рідних і однодумців Дашкевича, у місцях ув’язнення він піддавався постійному тиску з боку тюремної адміністрації. Йому неодноразово пропонували написати прохання про помилування на ім'я Президента Білорусі Олександра Лукашенка, але він відмовився це зробити. Лідера «МФ» періодично поміщали до штрафного ізолятора.

Після вироку Дашкевич відбував покарання в колонії № 13 райцентру Глибоке (Вітебська область). 28 серпня 2012 року районний суд визнав активіста винним у «злісній непокорі вимогам адміністрації виправної установи» (частина 1 статті 411 Кримінального кодексу Білорусі) і засудив до року позбавлення волі.

Після виголошення вироку Дашкевича перевели до Гродно. У строк покарання включено чотири місяці, які опозиціонеру залишалося відбути в колонії у першій кримінальній справі.

У грудні минулого року в гродненській в'язниці голова «МФ» Дашкевич і його заступник Анастасія Положанко уклали офіційний шлюб.