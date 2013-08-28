Естонія: Спроби припинити війну в Сирії за допомогою дипломатії провалилися

"Зовнішнє втручання - крайній захід, але як ми бачимо, спроби припинити війну за допомогою дипломатії ні до чого не привели", - сказав Пает.

На тему: Дипломати РФ покинули зустріч "п`ятірки" РБ ООН щодо Сирії

За словами міністра, використання хімічної зброї виходить за рамки дозволеного в будь-якому конфлікті, а міжнародне співтовариство має реагувати на подібні інциденти, повідомляє РІА Новости.

"Використання хімічної зброї виходить за рамки дозволеного в будь-якому конфлікті. Громадянська війна в Сирії триває 2,5 року, і кінця їй не видно. Здається, що єдине рішення, що дозволяє припинити кровопролиття - політичне", - сказав глава МЗС.

"Якщо США з союзниками приймуть рішення атакувати Сирію, то всі кроки коаліції повинні бути спрямовані на те, щоб зробити подальше використання хімічної зброї неможливим", - зазначив Пает, додавши, що мова йде не про пряме вторгнення, а про атаку конкретних цілей, в результаті яких мирні жителі не постраждають.

Ситуація в Сирії перейшла в "критичну" фазу 21 серпня, коли з`явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків в околицях Дамаска. Опозиція заявила про загибель 1,3 тисячі осіб, кількох тисячах постраждалих.

Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією, щоб відкрито заговорити про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.