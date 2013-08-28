Фільм "Гравітація" відкрив Венеціанський кінофестиваль

Огляд розпочався з показу фільму "Гравітація" з Джорджем Клуні та Сандрою Буллок, дія в якому відбувається у відкритому космосі.

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Вперше найстаріший фестиваль у світі звертається до технології 3D, публіці видають спеціальні окуляри, в яких фільм-катастрофа виглядає ще ефектніше, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Незважаючи на те, що критики традиційно з деякою зневагою пишуть про церемонію відкриття, яка має яскраво виражений комерційний наліт, команду "Гравітації" на Лідо зустріли дивно тепло. Мабуть, не останню роль тут зіграло знамените чарівність Джорджа Клуні.

Авторами "Гравітації" виступили батько і син Альфонсо і Хонас Куарон. Альфонсо Куарон у 2006 році привозив до Венеції фільм-антиутопію "Дитя людське", що оповідає про те, що на Землі діти перестали народжуватися природним шляхом.

Основне журі очолює класик італійського кінематографа Бернардо Бертолуччі.

Творча гонка починається 28 серпня і завершиться 7 вересня врученням статуеток "Золотого" і "Срібного левів Святого Марка", Гран-прі журі, "Кубків Вольпі" за кращі чоловічу і жіночу ролі, премії за кращий сценарій, спеціальної премії журі та премії імені Марчелло Мастроянні молодому актору.