У Венесуелі затримали злочинців, які планували замах на Мадуро

За заявою міністра внутрішніх справ і юстиції Мігеля Торреса, біля Каракаса було затримано двох громадян Колумбії, які є ймовірними учасниками операції під кодовою назвою «Жовта тека».

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Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на El Universal.

На думку поліції, Віктор Йохан Гуече Москуера і Ерік Леонардо Хуерітас Ріос прибули до Венесуели 13 серпня для здійснення плану замаху на Мадуро.

За словами Торреса, затримано тільки частину банди, до складу якої входять 10 осіб. Також Торрес вважає, що одним з натхненників операції є колишній Президент Колумбії Альваро Урібе Велес.