"Вирішальна п’ятниця" у Єгипті: троє людей загинули, десятки поранені

Організація ''Брати-мусульмани'' проводить чергові масові демонстрації під гаслом ''вирішальна п’ятниця''. Ісламісти протестують проти ''військового перевороту'' і масових арештів у своїх лавах.

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Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Мінохоронздоров'я країни.

У кількох містах, зокрема в Каїрі, дорогу колонам з мітингувальниками перекрили прихильники діючого в країні режиму, що і призвело до сутичок.

Найбільш запеклі зіткнення зараз відбуваються в Каїрі, а також містах Ез-Заказік і Порт-Саїд. Повідомляється, що серед загиблих є поліцейський. Силовики для розгону демонстрантів використовують гранати зі сльозогінним газом.

У Єгипті тривають масові акції протесту, що виникли слідом за розгоном силовиками таборів прихильників Мурсі. У країні оголошено надзвичайне становище, а в 14 містах введено комендантську годину. Минулого тижня протистояння влади та ісламістів переросло в силову конфронтацію, в якій загинули більш як 900 чоловік.