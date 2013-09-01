В Іраку в таборі іранських дисидентів сталася серія вибухів, 44 загиблі

За даними ОМІН, спочатку територію табору "Ашраф" ( Ashraf) обстріляли з мінометів, внаслідок чого загинули 44 людини. Після чого, за словами моджахедів, іракські військовики увірвалися на територію табору і "влаштували різанину", а потім підпалили майно мешканців табору, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Місцеві лікарі повідомляють, що після вибухів почалися сутички між військовими та жителями табору. За даними військових, у сутичках загинули 15 осіб.

На тему: У ліванському Тріполі жертвами вибухів стали 27 людей, сотні поранені (фото)

Представник табору Хакі аль-Шаріфі ( Haqi al - Sharifi), у свою чергу, повідомив, що територія не піддавалася обстрілу. Він додав, що, можливо, вибухнули балони з газом.

У спецтаборі "Ашраф" проживають члени Організації моджахедів іранського народу. Табір розташований за 60 кілометрів на північний схід від Багдада і за 120 кілометрів від кордону з Іраном.

У 1997 році держдепартамент США офіційно вніс ОМІН до списку терористичних організацій. Після вторгнення американських військ до Іраку, ОМІН була нейтралізована і роззброєна, але політична активність організації тривала. Фактично "моджахеди" уклали з Вашингтоном перемир'я, а у вересні 2012 року США виключили ОМІН зі списку терористичних організацій.