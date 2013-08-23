У ліванському Тріполі жертвами вибухів стали 27 людей, сотні поранені (фото)

Число жертв двох потужних вибухів у ліванському місті Тріполі в п`ятницю досягло 27 осіб, 358 поранені, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву міністра охорони здоров`я Лівану.

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За даними агентства Рейтер, вибухи сталися біля мечетей після п`ятничної молитви, повідомляє РІА Новости.

Франс Прес, у свою чергу, повідомляє, що один інцидент стався в центрі міста, інший - біля порту. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

Тріполі - друге за величиною місто і другий за величиною порт у Лівані з населенням близько 500 000 жителів. Мусульмани-суніти становлять 80% населення. Місто поділено на район порту Ель-Мінья і власне місто Тріполі.