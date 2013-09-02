Меркель: Греції може знадобитися третій пакет фіндопомоги

Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель у неділю в ході телевізійних дебатів зі своїм суперником у боротьбі за пост глави німецького уряду Пеєр Штайнбрюком .

"Я також кажу, що це можливо, що буде новий пакет допомоги Греції. Ніхто не знає, наскільки великим він буде. І ми повинні тут довіряти тим, хто спостерігає за ситуацією, це так звана трійка - МВФ, Єврокомісія і ЄЦБ", - сказала Меркель, повідомляє РІА Новости.

При цьому вона підкреслила, що в разі переобрання канцлером ФРН "потурбується про те, щоб тиск на Грецію з метою проведення реформ не слабшав".

Про те, що після закінчення в 2014 році терміну дії другого пакету фінпідтримки Афінам знадобиться додаткова фінансова допомога, раніше заявляв глава Мінфіну ФРН Вольфганг Шойбле.

Як повідомлялося, дебати проходять за три тижні до виборів у бундестаг. За їх підсумками буде сформовано уряд і обрано нового канцлера. Нинішня керівник кабміну Меркель, яка представляє блок "Християнсько - демократичний союз/Християнсько -соціальний союз" ( ХДС / ХСС), йде вже на третій термін. Її суперник - колишній міністр фінансів ФРН Штайнбрюк - очолює список Соціал -демократичної партії Німеччини (СДПН).

Пряму трансляцію дебатів ведуть відразу чотири телеканали (Перший телеканал, ProSieben, RTL і ZDF , а також безліч радіостанцій та інтернет-ЗМІ. Передбачається, що "ТВ- дуель" дивляться від 15 до 20 мільйонів німців.