Соціологи: Собянін виграє вибори мера Москви в першому турі

Про це йдеться в прогнозі Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), результати якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

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«Згідно з останнім прогнозом ВЦВГД, що ґрунтується на результатах фінального дослідження, явка москвичів на вибори мера становитиме 48,4%, а перемогу здобуде Собянін з результатом 62,2%», - йдеться в повідомленні. Прогноз результатів виборів розраховано за методикою, що ґрунтується на побудові імовірнісної моделі електоральної поведінки (будується на даних кількісного опитування і враховує ряд чинників, що визначають електоральні уподобання і активність виборців).

За прогнозом ВЦВГД, друге місце займе опозиціонер Олексій Навальный - 15,7%, третє кандидат від КПРФ Іван Мельников - 9,4%. Далі представник партії «Яблоко» Сергій Мітрохін - 5,0%, голова «Справедливої Росії» Микола Льовічев - 3,4%, представник ЛДПР Михайло Дегтярьов – 3,3%.

Також повідомляється, що підвищується рівень інформованості москвичів про майбутні вибори: про те, що 8 вересня відбудеться голосування, відомо вже 98% опитаних (раніше - 96%). За даними ВЦВГД, рівень позитивної оцінки роботи Собяніна залишається високим: сьогодні його діяльністю задоволені 71% опитаних.

Окрім того, про готовність прийти на виборчі дільниці як і раніше повідомляють 78% москвичів, причому 48% заявляють, що «обов'язково візьмуть участь у виборах». В цілому, про те, що планують голосувати, схильні повідомляти, насамперед, респонденти 60 років і старше (83%).

*** Телефонне опитування ВЦВГД проведено в Москві 30 серпня 2013 р. Опитано 1200 осіб. Статистична похибка не перевищує 3,9%.

Вибори мера Москви відбудуться 8 вересня.