Соратників Навального викрили в розкраданні пожертвувань

Як йдеться в прес-релізі відомства, Костянтин Янкаускас, Володимир Ашурков та Микола Ляскін перевели на рахунок Навального по мільйону рублів, а кошти, що надійшли на їхні гаманці системи «Яндекс.Деньги» понад цю суму, привласнили.

На тему: Генпрокуратура РФ підтвердила, що Навального фінансували з-за кордону

У поліції зазначають, що Янкаускас перевів на свій рахунок у банку чотири мільйони рублів, Ашурков - 2,3 мільйона рублів, а Ляскін - 790 тисяч рублів, повідомляє Lenta.ru.

Крім того, МВС як доказ непрозорого фінансування виборчої кампанії опозиціонера призводить обставину, що гроші на рахунки прихильників Навального були перераховані з «закритих» зарубіжних IP-адрес. Відомство не розкриває, що означає цей термін. З технічної точки зору у IP-адреси немає такого параметра, як «відкритий» або «закритий».

Як заявив начальник штабу Олексія Навального Леонід Волков, гроші, переказані на рахунки Янкаускас, Ашуркова і Ляскіна, є їхніми особистими коштами, і вони вільні розпоряджатися ними, як захочуть.

Фінансування кампанії Олексія Навального здійснюється наступним чином. Його соратники перераховують по мільйону рублів на рахунок опозиціонера (це максимальна сума пожертвування приватної особи). Після цього оголошується збір грошей в інтернеті: користувачі Мережі перераховують гроші на гаманці соратників Навального, тим самим компенсуючи їхні витрати. Як заявив «Ленте.ру» Леонід Волков, Янкаускас, Ашурков і Ляскін «знайдуть спосіб» зробити так, щоб кошти, перераховані їм понад мільйонного ліміту, «допомогли кампанії Навального».

Претензії до фінансування кампанії Навального у Генпрокуратури виникли після звернення лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який не міг зрозуміти, звідки надходять гроші Навальному - з Вашингтона або з Чукотки. Генпрокуратура з'ясувала, що частина грошей Навальному перерахували з-за кордону, що заборонено законом. Матеріали перевірки передали в МВС.

У штабі Навального відзначають, що надходження іноземних грошей опозиціонеру неможливе, так як кошти, перераховані через «Яндекс.Деньги», не надходять безпосередньо на передвиборний рахунок. У сервісі «Яндекс.Деньги» заявляли, що правоохоронні органи не зверталися з приводу фінансування кампанії Навального. Також в «Яндексі» відзначили, що IP-адреси, за якими Генпрокуратура судить про іноземних джерелах грошей, не ідентифікують конкретних людей. На доказ цього громадянин Росії Антон Носик, перебуваючи за кордоном, перерахував Сергію Собяніну на рахунок в Ощадбанку 118 рублів.

Як заявив Олексій Навальний на свою кампанію він витратив вже 47 з 49 мільйонів рублів. Найбільше грошей - 12,5 мільйона рублів - пішло на рекламу. На 6 серпня на рахунок Навального перевели 31,56 мільйона рублів. Більше грошей було перераховано тільки Сергію Собяніну - понад 100 мільйонів рублів.