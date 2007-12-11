Польща створила телеканал для Білорусі

Польща створила телевізійний канал для мовлення в Білорусії - Belsat. Він фінансується польським урядом і називає себе першим незалежним телеканалом в білоруській державі. Belsat вважає основний своєю метою розповсюдження демократії в Білорусії. "Якщо подивитися на карту сучасної Європи, ми побачимо, що "залізна завіса" зникла, залишилася лише невелика його частина на східному кордоні Польщі", - сказала голова телеканалу Агнешка Ромашевска-Гужі. "Наш канал - це спосіб знищення цієї останньої частини завіси", - додала вона.

Belsat працюватиме білоруською три години на добу. До лютого 2008 р. керівництво каналу сподівається збільшити цей час до 16 годин. За оцінками польського уряду, Belsat зможуть дивитися близько 700 тис. мешканців Білорусії, передає Associated Press.