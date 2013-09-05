Євросоюз чекає від Вірменії роз'яснень з приводу інтеграції

Про таку позицію ЄС щодо останніх заяв вірменської влади повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

В ЄС нагадують, що у липні поточного року сторони завершили перемовини з Вірменією щодо Угоди про асоціацію, включно із положеннями про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ). Переговори тривали 3,5 роки.

“За підтримки ЄС ця угода дасть можливість Вірменії проводити всеохопну модернізацію та втілювати у життя реформи, які ґрунтуються на спільних цінностях, політичній асоціації та економічній інтеграції”, - впевнені в ЄС.

“Ми взяли до відома той факт, що Вірменія, схоже, прагне приєднатися до Митного союзу. У такий спосіб ЄС очікує на роз’яснення з боку Вірменії їхніх намірів та того, яким чином вони збираються досягти сумісності між їхнім бажанням приєднатися до Митного союзу та зобов’язаннями, взятими у рамках Угоди про асоціацію та ГВЗВТ. Після завершення відповідних консультацій ми зробимо висновки щодо наших подальших дій”, - наголошують в ЄС.

Водночас ЄС хоче вкотре наголосити, що Угода про асоціацію, включно із ГВЗВТ, є програмою реформ, користь від якої отримають усі сторони; вона не є «грою з нульовою сумою» та може поєднуватися із економічною співпрацею з країнами СНД.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року на Вільнюському саміті “Східного партнерства” планується підписати угоди про асоціацію ЄС з рядом країн “Східного партнерства”, в тому числі Україною, Молдовою, Вірменією.

3 вересня ц.р. стало відомо, що Вірменія має намір вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів президентів Російської Федерації і Республіки Вірменія Володимира Путіна і Сержа Саргсяна.

«Президенти підтвердили націленість Російської Федерації і Республіки Вірменія на подальший розвиток процесів економічної інтеграції на євразійському просторі. У цьому контексті Президент Республіки Вірменія Серж Саргсян заявив про рішення Республіки Вірменія вступити до Митного союз і зробити з цією метою необхідні практичні кроки, а в подальшому – брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу», - зазначається у повідомленні.

При цьому про терміни вступу Вірменії до МС не повідомляється.

В Адміністрації Президента Вірменії Сержа Саргсяна 4 вересня заявили, що країна все ж сподівається парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як заявив голова Адміністрації Президента Віген Саргсян, Вірменія намагатиметься пристосувати передбачені Угодою про асоціацію умови створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом так, щоб вони були сумісні з її членством у Митному союзі. Якщо ж це буде неможливо, Вірменія готова продовжувати політичний діалог із ЄС, заявив він, відокремивши економічний і політичний аспекти цієї співпраці.

Тим часом європейські політики нагадують, що асоціація з ЄС із зоною вільної торгівлі і повне членство в Митному союзі – «дві несумісні системи», як сказав у середу Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Литви, яка зараз головує в Євросоюзі.