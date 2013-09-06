Газета New York Times опублікувала відео страти повстанцями сімох сирійських військових

На відео команда озброєних бойовиків стоїть перед сімома бранцями, яких змусили дивитися обличчям в землю. На спинах військовополонених можна бачити чисельні синці, у п'ятьох з них зв'язані руки, повідомляють РИА Новости.

Польовий командир перед строєм бойовиків вимовляє пафосну промову про те, що ці бранці є "пособниками корумпованого режиму", за діяння якого їх угруповання буде мстити. Після завершення своєї промови , лідер підрозділу з пістолета розстрілює лежачого перед ним бранця, після чого інші бойовики розстрілюють інших солдатів. Кадри безпосереднього розстрілу не показані з етичних міркувань - кілька секунд відеоролика, коли звучали постріли, були затемнені.

"Відеоматеріал показує, як командир бойовиків 37- річний Абдул Самад Ісса наказує стратити сімох полонених солдатів уряду. Відео було записано прихильником бойовиків навесні 2012 року", - йдеться в поясненні до відеоролику. Після ролика повідомляється, що солдати були кинуті в загальну могилу, в кінці ролика демонструються кинуті в яму тіла жертв.