У США в результаті аварії на каруселі постраждали 13 дітей

Інцидент стався на фестивалі устриць, який проходив у Норуолк в штаті Коннектикут, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Як пише USA Today, дітей довелося госпіталізувати. Про їх стан поки нічого не повідомляється. Після події всі атракціони в парку призупинили свою роботу. За фактом події почали розслідування.

Як повідомляє поліція міста, причиною зупинки, за попередніми даними, став перебій електрики. Поки неясно, на якій висоті перебували діти під час зупинки.

У 2011 році в штаті Нью-Йорк безногий ветеран війни в Іраку загинув, випавши з вагонетки «американських гірок». У цілому, за даними Міжнародної асоціації розважальних парків і атракціонів (International Association of Amusement Parks and Attractions, IAAPA), подібні інциденти на атракціонах у США відбуваються вкрай рідко: шанс отримати травму під час катання на американських гірках становить 1 до 9 мільйонів.