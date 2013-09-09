Бельгійські націоналісти вигають скасування закону про образу короля
02:47, 09 вересня 2013Світ
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Два депутати Палати представників Бельгії від фламандської націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" заявили бельгійським ЗМІ, що висунули законодавчу ініціативу щодо скасування закону від 6 квітня 1847 про образу королівської величності.
На думку авторів проекту, такий закон не відповідає сучасності, а, крім того, в суспільстві існують альтернативні законодавчі заходи покарання за образу, пише Інтерфакс.
"У сучасній демократії неприпустимо, щоб необраний глава держави користувався законом, який захищає тільки його самого і членів королівської сім'ї", - пояснюють свою позицію фламандські депутати.
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