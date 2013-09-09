Бельгійські націоналісти вигають скасування закону про образу короля

На думку авторів проекту, такий закон не відповідає сучасності, а, крім того, в суспільстві існують альтернативні законодавчі заходи покарання за образу, пише Інтерфакс.

"У сучасній демократії неприпустимо, щоб необраний глава держави користувався законом, який захищає тільки його самого і членів королівської сім'ї", - пояснюють свою позицію фламандські депутати.