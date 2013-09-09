Чеченська мечеть достроково стала символом Росії (фото)

Про це йдеться в заяві оргкомітету на головній сторінці конкурсу , передає Лента.ру.

Дві пам'ятки оголосили переможцями ще до проведення фінального голосування , оскільки кількість голосів , відданих за кожну з них , «в десятки разів перевищує кількість голосів , відданих за будь-який інший з об'єктів - учасників конкурсу ».

Таке рішення оргкомітет ухвалив після проведення технічного аудиту , який виявив можливу втрату до 5,2 мільйона голосів під час проведення другого туру конкурсу , лідером якого став Коломенський кремль , набравши 38,6 мільйона голосів. Чеченська мечеть в результаті голосування , яке завершилося 30 вересня, посіла друге місце з 38,2 мільйона голосів.

Разом з тим, в повідомленні наголошується, що втрачені голоси могли вплинути тільки на розподіл місць у тридцятці лідерів конкурсу, але не на її якісний склад.