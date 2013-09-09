У Болгарії закриють слідство, яке тривало 35 років

Вважається, що невідомий 7 вересня 1978 в Лондоні завдав Маркову укол отруєною парасолькою. Через чотири дні 49-річний дисидент, що втік до Великобританії, помер.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

"До теперішнього моменту слідство у справі триває. Однак, 11 вересня будуть підстави його закрити у зв'язку із закінченням терміну давності, встановленого для таких злочинів і який становить 35 років", - повідомила агентству представник прокуратури Румяна Арнаудова.

За її словами, за час слідства, ніхто не був заарештований, звинувачений або оголошений в розшук, що не дає владі переконливих причин для його продовження.