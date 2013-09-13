Для американського священика-педофіла вимагають 50 років в'язниці

47-річний священик в ході процесу зізнався у п'яти епізодах виготовлення дитячої порнографії. Він, зокрема, фотографував малолітніх парафіянок своєї церкви і дівчаток, які гуляють в її околицях, пише Лента.ру.

Захист священика поки не коментує вимогу прокуратури засудити його до піввікового ув'язнення.

У 2011 році поліцейські обшукали будинок фотографа, відшукавши там флеш-накопичувач з сотнями дитячих фотографій. На більшості діти були одягнені, проте фокус завжди був на їх промежині. У серпні 2012 року Ратіган був визнаний винним.

В останні роки в США не вщухають скандали, пов'язані з усе новими викриттями священиків-педофілів. У лютому 2013 року свого поста позбувся архієпископ Лос-Анджелеський Роджер Махоні, який, як з'ясувалося, довгий час приховував факти педофілії серед своїх підлеглих.