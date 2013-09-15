В Афганістані майже 30 осіб загинули при обвалі в шахті

Інцидент стався на підприємстві в провінції Саманган.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Синьхуа».

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На місці інциденту триває рятувальна операція. Про причини аварії не повідомляється.