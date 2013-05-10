Під завалами в Бангладеш через 2 тижні знайшли живою жінку
14:40, 10 травня 2013Світ
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У Бангладеш під уламками будівлі, що обвалилася два тижні тому, знайшли живою жінку.
Жінка пробула під уламками 16 днів
Сьогодні під уламками будівлі, що обвалилася два тижні тому в Бангладеш, рятувальники знайшли жінку, яка вижила.
Про це передає «Лента.ру».
За словами рятувальників, у жінки могли бути запаси рідини або вона пила воду, яку рятувальники закачували під уламки.
Будівля обвалилася 24 квітня. Наразі місцеві служби знайшли понад тисячу тіл загиблих.
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