Під завалами в Бангладеш через 2 тижні знайшли живою жінку

Сьогодні під уламками будівлі, що обвалилася два тижні тому в Бангладеш, рятувальники знайшли жінку, яка вижила.

Про це передає «Лента.ру».

За словами рятувальників, у жінки могли бути запаси рідини або вона пила воду, яку рятувальники закачували під уламки.

Будівля обвалилася 24 квітня. Наразі місцеві служби знайшли понад тисячу тіл загиблих.