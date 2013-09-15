Сильна повінь в Колорадо забрала життя шести осіб

Ці люди поки не вважаються зниклими без вісті, проте встановити зв`язок з ними наразі неможливо, передає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеву владу.

На тему: У США понад 4 тисячі людей евакуйовано через повінь

Стихія забрала життя шести осіб. Влада не виключає, що кількість жертв стихії може зростати. Свої будинки були змушені залишити тисячі людей. Багато населених пунктів опинилися повністю відрізаними від зовнішнього світу, для евакуації їхніх жителів влада використовує вертольоти.

У п`ятницю в Колорадо було оголошено режим надзвичайного стану. Це дозволило місцевій владі залучити до ліквідації наслідків повені Національну гвардію США, а також надало офіційним особам більше повноважень при проведенні евакуації і розподілі допомоги потерпілим.

Найбільшою мірою від повені постраждали населені пункти, розташовані уздовж Скелястих гір між столицею Колорадо - Денвером, і сусіднім штатом Вайомінг. Вода повністю зруйнувала десятки будівель. За попередньою оцінкою влади, пошкоджено 240 км автомобільних доріг і понад 20 мостів.

Як зазначають експерти, нинішнє стихійне лихо можна зіставити за масштабами руйнування лише з повінню, що сталася в США в 1976 році. Тоді сума збитків становила 85 млн доларів, загинули майже 150 осіб.