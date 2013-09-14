У США більше 4 тисяч осіб евакуйовано через повінь

Вчора Президент США оголосив про введення в Колорадо режиму надзвичайного стану. Це дозволило місцевій владі залучити до ліквідації наслідків повені Національну гвардію США, а також дало офіційним особам більше повноважень при проведенні евакуації та розподілі допомоги тим, хто її потребує.

Як передає ІТАР-ТАСС, за даними місцевої влади, стихійне лихо вже забрало життя чотирьох чоловік, від зовнішнього світу відрізані приблизно 2 тисячі жителів міста Ліонс.

В даний час доставка гуманітарних вантажів до деяких затоплених районів здійснюється за допомогою вертольотів.

Найбільшою мірою від повені постраждали населені пункти, розташовані вздовж Скелястих гір між столицею Колорадо - Денвером і сусіднім штатом Вайомінг. Вода повністю зруйнувала кілька будівель, більш як 50 серйозно пошкоджені.

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Як відзначають експерти, нинішнє стихійне лихо порівняно за масштабами руйнування лише з повінню, що сталася в США в 1976 році. Тоді майже 150 жителів Боулдера загинули, шкода від повені становила 85 млн. доларів.