Французи підтримують введення армії в Марсель
09:32, 16 вересня 2013Світ
8607
Шість з десяти жителів Франції висловилися за введення сил французької армії в Марсель для боротьби із злочинністю.
Поліції важко приборкати злочинність / Фото: defense.gouv.fr
Такі дані вийшли в результаті соцопитування, проведеного YouGov, передає Euromag.
Більш детально, 57% жителів сприятливо висловилися за введення збройних сил, 25% були «скоріше проти», 18% проявили нейтралітет.
При цьому, 76% респондентів відзначили різке погіршення кримінальної обстановки в місті за останні тижні, зазначає 20minutes.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter