Французи підтримують введення армії в Марсель

Шість з десяти жителів Франції висловилися за введення сил французької армії в Марсель для боротьби із злочинністю.

Такі дані вийшли в результаті соцопитування, проведеного YouGov, передає Euromag. Більш детально, 57% жителів сприятливо висловилися за введення збройних сил, 25% були «скоріше проти», 18% проявили нейтралітет. При цьому, 76% респондентів відзначили різке погіршення кримінальної обстановки в місті за останні тижні, зазначає 20minutes.

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