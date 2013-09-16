Франція наполягає на можливості військової операції в Сирії

Разом з тим, президент Франсуа Олланд наполягає на тому, щоб можливість військового удару було передбачено в документі, інакше «сирійський уряд буде нічим не зупинити», пише Russia Today.

«Ми можемо проголосувати по цій резолюції до кінця тижня, - сказав Олланд телеканалу TF1, додавши , що резолюція «повинна включати в себе загрозу санкцій».

Олланд зазначив, що російсько-американська угода з сирійського питання - «важливий крок» на шляху до політичного вирішення конфлікту в Сирії, а також «кращий шлях до того, щоб позбутися» від сирійського президента Башара Асада.

«Тепер ми можемо серйозно замислитися про дипломатичне рішення, але можливість військової операції повинна залишитися. Інакше Сирію буде не зупинити», - сказав він.

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Очікується , що міністри закордонних справ Франції , Великобританії і США сьогодні продовжать розробку документа у Парижі . Коли чернетка документа буде накидано , глава МЗС Франції Лоран Фабіус обговорить його зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі в суботу на зустрічі в Женеві погодили пропозиції щодо врегулювання сирійської кризи. Керрі заявив , що сторони домовилися протягом тижня оцінити сирійський арсенал хімічної зброї , а також прагнути до його швидкому знищенню. Сергій Лавров у свою чергу додав , що ця домовленість по складному питанню була досягнута в найкоротші терміни , що показує , що за наявності доброї волі та злагодженій роботі Росія і США можуть домагатися спільних результатів .