США заявили, що Асад "повністю втратив легітимність"

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Нічого з того, що ми робимо, не повинно дати привід Асаду думати, що його дії можуть бути законні. Ми хочемо, щоб було ясно, що Асад втратив право управляти країною. Ми заявляємо про відданість опозиції і відданість мирному женевському процесу, метою якого є передача влади в Сирії", - заявив Керрі.

Агентство нагадує, що керівник МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Керрі 14 вересня у Женеві в рамках домовленостей із сирійського питання виступили за політичне врегулювання конфлікту, військове невтручання і виведення хімічної зброї із Сирії або її знищення до середини 2014 року. На основі домовленості буде вироблена резолюція Ради Безпеки ООН за розділом 7 статуту організації, яка допускає можливість застосування сили у разі невиконання вимог.

Ситуація в Сирії загострилася 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомила про застосування сирійськими урядовими військами хімічної зброї у передмісті Дамаску. Влада країни ці звинувачення відкинула, проте на Заході відкритого заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.