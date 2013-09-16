Сирія готова виконати будь-які умови ООН з роззброєння

Про це заявив міністр інформації Сирії Омрана аль-Зубі, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

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Зі слів аль-Зубі, Сирія "повністю приймає російський план зі знищення хімічної зброї". Міністр також додав, що Дамаск виконає всі розпорядження, схвалені під егідою ООН, без обмежень і вже почав готувати відповідні документи.

Тим часом президент Франції Франсуа Олланд у неділю заявив, що голосування за проектом відповідної резолюції в Радбезі ООН може відбутися вже наступного тижня.Як повідомлялося, Олланд зазначив, що світова спільнота повинна передбачити санкції аж до військового втручання, у разі якщо Сирія не виконає взяті на себе зобов'язання.

14 вересня глави зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергій Лавров і Джон Керрі за підсумками переговорів у Женеві погодили план щодо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в Сирії. Відповідно до плану, до кінця листопада 2013 року в Сирію повинні прибути інспектори з хімзброї, а сам арсенал повинен бути повністю знищений до середини 2014 року.

Росія виступила з пропозицією передати хімічну зброю, контрольовану Дамаском, під міжнародний контроль з метою подальшого знищення на тлі намірів влади США завдати удару по Сирії. Вашингтон, раніше неодноразово попереджав про неприпустимість застосування хімічної зброї у громадянській війні, планував атаку після появи повідомлень про те, що 21 вересня в результаті застосування хімзброї під Дамаском загинули більше 1400 осіб. За даними США, за атакою стояли сирійська влада.